Volvo отзывает 10 тыс. автомобилей для проверки ПО системы экстренного торможения

Российское подразделение Volvo (ООО «Вольво Карс») отзывает в России 9,837 тыс. машин для проверки программного обеспечения системы экстренного торможения. Оно будет проверено и при необходимости бесплатно обновлено. Отзываются машины моделей S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60, XC90, изготовленные в 2019—2020 годах. Об этом сообщает Росстандарт.

«Автоматическая система экстренного торможения (AEB) — часть системы поддержки водителя IntelliSafe — может не всегда срабатывать из-за проблемы с программным обеспечением. В экстренной ситуации, когда водитель может оказаться невнимательным или не будет реагировать на приближающиеся препятствия, система AEB иногда может не срабатывать, что может увеличивать опасность столкновения», — объясняет Росстандарт причину отзыва.

Возможные неполадки не влияют на действие стандартной системы торможения и других функций автомобиля.

Уполномоченные дилеры ООО «Вольво Карс» письмом или по телефону проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости доставить машину для бесплатного ремонта в ближайший дилерский центр.

Также можно самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сопоставить ее VIN-код с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

В июле прошлого года Volvo отзывали 4,5 тысячи автомобилей. Тогда причиной был пластмассовый впускной коллектор двигателя.