К 5 годам приговорили казанского водителя-наркомана за смерть пешехода на тротуаре

Фото: "Реальное время"

Сегодня Вахитовский райсуд Казани вынес приговор по делу о смертельном наезде в состоянии наркотического опьянения. На 5,5 года в колонию-поселение отправили 30-летнего Марсала Зальмиева, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Судом установлено, что 11 июля 2019 года около 17 часов Зальмиев за рулем Lada Priora двигался со скоростью под 100 км/ч по улице Вишневского — по крайней правой, «автобусной», полосе. И в какой-то момент задел бордюрный камень, в результате чего машину отбросило сначала во второй ряд на двигавшийся в попутном направлении автомобиль Toyota, а затем за пределы проезжей части — на тротуар, где в тот момент находился 50-летний мужчина.

От полученных травм пешеход скончался на месте, а у водителя-виновника выявили состояние наркотического опьянения.

В качестве дополнительного наказания суд лишил Зальмиева водительских прав на три года. Приговор пока не вступил в силу.

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