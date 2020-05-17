Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

Правительство РФ разрешило вернуться в Россию иностранным спортсменам и тренерам. Соответствующие поправки были внесены в документ о временном ограничении въезда в страну.

Вернуться в Россию смогут лишь те иностранные граждане, у которых имеются действующие контракты с каким-либо российским спортивным клубом.

Все прибывшие из-за рубежа спортсмены и тренеры пройдут обязательный 14-дневный карантин и будут находиться под наблюдением врачей.

«Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится на сайте Кабинета министров РФ.

Напомним, ранее РФС объявил о возобновлении сезона в РПЛ с 21 июня. Все матчи до конца чемпионата пройдут без зрителей, с соблюдением всех необходимых медицинских и эпидемиологических требований.

При этом накануне стало известно, что футболист «Локомотива» Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Это первый случай заражения среди игроков, выступающих в РПЛ.