Путин поручил решить вопрос о выплатах на детей до конца мая

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос о выплатах семьям с детьми через портал госуслуг и отделения ПФР в срок до 25 мая.

Речь идет об ежемесячных выплатах в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми до 3 лет и единоразовой в размере 10 тыс. рублей, семьям, имеющих детей в возрасте от 3 до 15 лет.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.

Ранее «Реальное время» опубликовало подробный гайд о том, кто может претендовать на эти выплаты и как их получить.