В Комитете РТ по охране культурного наследия объяснили снос усадьбы на Подлужной в Казани

Фото: телеграм-канал «Архитектурасы»

В Комитете Татарстана по охране культурного наследия объяснили снос памятника архитектуры — усадьбы с флигелями постройки XIX века на улице Подлужной.



Там рассказали, что 9 мая в комитет начали звонить неравнодушные граждане, которые сообщали о сносе здания по адресу Подлужная, 49. Сотрудники ведомства незамедлительно выехали на место, в 10.30 все работы уже приостановили.

Сейчас комитет прорабатывает вопрос о привлечении собственника к административной ответственности. Так, за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ предусмотрен штраф до пяти миллионов рублей.

Помимо этого, в комитете обратили внимание на то, что здание находится на особом контроле ввиду его аварийного состояния. В ведомстве примут все меры для того, чтобы собственник усадьбы как можно скорее провел консервационные и противоаварийные работы.

12 мая собственник здания направил в комитет заявление, в котором просит выдать разрешение на проведение консервационных и противоаварийных работ. Сейчас документ находится на рассмотрении.

Объект культурного наследия принадлежит ООО «Торговый дом «Мирадель». По данным «Контр-фокуса», учредитель компании — Аделя Зайнутдинова, дочь владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина.



Ранее ТРО ВООПИиК опубликовало пошаговую инструкцию о том, как остановить снос исторического объекта.

