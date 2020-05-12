В Татарстане спрос на загородную недвижимость вырос на фоне пандемии — видео
За апрель спрос на загородные дома вырос в два раза. Интерес к дачам подскочил на фоне пандемии коронавируса и введенного режима самоизоляции, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Сами дачники объясняют свой выбор свободой и тишиной.
Однако при выросшем спросе возможно сокращение предложения. Владельцы загородных домов сегодня видят все преимущества дачного дома.
На рынке городской недвижимости в апреле было затишье. Пик сделок пришелся на март, когда было зарегистрировано более 1,5 тысячи договоров.Недвижимость Татарстан
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