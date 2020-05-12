В Татарстане спрос на загородную недвижимость вырос на фоне пандемии — видео

За апрель спрос на загородные дома вырос в два раза. Интерес к дачам подскочил на фоне пандемии коронавируса и введенного режима самоизоляции, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сами дачники объясняют свой выбор свободой и тишиной.

Однако при выросшем спросе возможно сокращение предложения. Владельцы загородных домов сегодня видят все преимущества дачного дома.

На рынке городской недвижимости в апреле было затишье. Пик сделок пришелся на март, когда было зарегистрировано более 1,5 тысячи договоров.