Михаил Мишустин пошел на поправку

Премьер-министр России Михаил Мишустин проходит плановое лечение от коронавируса и пошел на поправку.

Как сообщил его пресс-секретарь, глава правительства лежит в одной из государственных больниц. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья, пишет RT.

Тем не менее участие Мишустина в совещании президента Владимира Путина 11 мая не планируется. Премьер-министр продолжает работать в удаленном режиме — проводит совещания с коллегами в режиме видеоконференций и по телефону. Он на постоянной связи с президентом.

О том, что Мишустин заболел COVID-19, стало известно 30 апреля.