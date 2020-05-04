В Татарстане разыскивают владельца мотоцикла, попавшего под поезд
В воскресенье вечером в Зеленодольске поезд столкнулся с мотоциклов. Водитель сбежал с места происшествия.
Как сообщает татарская транспортная прокуратура, 3 мая около 20:00 на переходную площадку 757 км перед грузовым поездом выехал мотоциклист. Машинист был вынужден экстренно затормозить.
«Неустановленный мужчина бросил мотоцикл на железнодорожных путях и скрылся с места происшествия. Наезд на мотоцикл предотвратить не удалось, в результате чего, мотоцикл получил механические повреждения», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что сейчас личность владельца и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.ПроисшествияАвто Татарстан
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