В Татарстане разыскивают владельца мотоцикла, попавшего под поезд

В воскресенье вечером в Зеленодольске поезд столкнулся с мотоциклов. Водитель сбежал с места происшествия.

Как сообщает татарская транспортная прокуратура, 3 мая около 20:00 на переходную площадку 757 км перед грузовым поездом выехал мотоциклист. Машинист был вынужден экстренно затормозить.

«Неустановленный мужчина бросил мотоцикл на железнодорожных путях и скрылся с места происшествия. Наезд на мотоцикл предотвратить не удалось, в результате чего, мотоцикл получил механические повреждения», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что сейчас личность владельца и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.