КХЛ оставила неизменным потолок зарплат в 900 млн рублей

Потолок зарплат в КХЛ останется неизменным на предстоящий сезон и будет составлять 900 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По итогам заседания Совета директоров КХЛ принято решение не увеличивать размер потолка зарплат в лиге, несмотря на предложения о его повышении со стороны президента ЦСКА Игоря Есмантовича.

«Подавляющим большинством голосов принято решение оставить в силе положения статьи 50 Правового регламента КХЛ, предусматривающие введение жесткого потолка заработных плат в сезоне 2020/2021 в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей», — говорится в заявлении лиги.

Также в лиге отметили, что установление жесткого потолка зарплат входит в программу по сокращению финансирования профессионального спорта за счет средств государственных корпораций и компаний с государственным участием. По мнению пресс-службы, в нынешней ситуации с коронавирусом подобное решение приобретает особенную актуальность.