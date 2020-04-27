В список системообразующих компаний от Минпромторга попала еще одна компания из Татарстана

Министерство промышленности и торговли России дополнило список системообразующих компаний — он увеличился с 264 до 519 организаций из 25 отраслей промышленности.

В том числе в перечень попало АО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод».

Ранее в список системообразующих предприятий вошли следующие компании из Татарстана: КАМАЗ, «Нэфис Косметикс», судостроительная компания «Ак Барс», «Нижнекамскшина», Казанский пороховой завод, Набережночелнинский КБК им. Титова. А еще в перечне холдинг «Вертолеты России», куда входит Казанский вертолетный завод, и «Соллерс», имеющий совместное предприятие с Ford и ОЭЗ «Алабуга».