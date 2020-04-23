Исполком Казани разрешил «МДМ-Строю» изменить параметры строительства жилого дома возле ресторана «Пашмир»

Исполком Казани разрешил ООО «МДМ-Строй» Дамира Махмутова отклониться от предельных параметров строительства при возведении жилого дома на улице Хади Такташа.

Компания получила право изменить минимальные отступы строений от границ земельного участка и разместить 15% парковочных мест на поверхности. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

Отдельным решением «МДМ-Строю» предоставлено разрешение на использование этого участка под малоэтажную многоквартирную жилую застройку.

Ранее «Реальное время» уже писало, что компания владеет участком возле ресторана «Пашмир» и Закабанной мечети не менее 6 лет. В январе застройщик запросил у мэрии разрешения на отклонение от предельных параметров.