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Данис Зарипов подтвердил переговоры с «Трактором»

14:40, 21.04.2020
Данис Зарипов подтвердил переговоры с «Трактором»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов подтвердил информацию, что ведет переговоры о переходе в челябинский «Трактор».

«Я веду переговоры со всеми, но приоритет сейчас — «Ак Барс». Факт переговоров с «Трактором» не отрицаю. Пока никакой информации, без конкретики», — сказал Зарипов.

Отметим, что, по некоторым данным, генеральный директор «Трактора» Иван Савин является партнером Зарипова в бизнесе по производству клюшек «Заряд». При этом сам хоккеист — уроженец Челябинской области.

Действующий контракт Зарипова на 130 миллионов рублей за сезон заканчивается 30 апреля 2020 года. На данный момент «Ак Барс» ведет переговоры о продлении соглашения с капитаном, но сторона хоккеиста не согласна с суммой годового предложения.

В минувшем сезоне Зарипов сыграл за казанцев в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 27 (13+14) очков.

Детальнее о причинах задержки с подписанием нового соглашения с именитым хоккеистом можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей Татарстан
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