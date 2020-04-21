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Сегодня в Казань прибудут рейсы из Антальи и Гоа

14:37, 21.04.2020
Сегодня в Казань прибудут рейсы из Антальи и Гоа
Фото: realnoevremya.ru

Два самолета привезут в Казань россиян, эвакуируемых из-за границы. Казанский аэропорт ожидает прибытия рейсов из Антальи и Гоа.

Самолеты привезут 198 пассажиров, которых разместят в санаториях «Ливадия» и «Васильевский», сообщается на сайте мэрии Казани. Там туристы проведут две недели на карантине.

Первый заместитель руководителя исполкома Рустем Гафаров рассказал, что всего в Татарстане для граждан, прибывающих из стран, где регистрируется коронавирусная инфекция, подготовлено 1187 мест в семи учреждениях — оздоровительных лагерях, отелях и санаториях.

Ранее уже сообщалось о намеченном на вторник прибытии в Казань самолетов из Антальи и Гоа.

БизнесТранспортОбщество Татарстан
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