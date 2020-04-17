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Загитова останется действующей чемпионкой мира еще на один сезон

10:33, 17.04.2020 1
Загитова останется действующей чемпионкой мира еще на один сезон
Фото: vk.com/eteritutberidze

Международный союз конькобежцев (ISU) окончательно отменил проведение чемпионатов мира по фигурному катанию и шорт-треку.

Такое решение было принято накануне в ходе онлайн-заседания с членами союза в связи с негативными последствиями пандемии коронавируса, а также возникшими логистическими проблемами.

Таким образом, российская фигуристка Алина Загитова сохранила свой титул чемпионки мира еще на один сезон.

Напомним, олимпийская чемпионка объявила о приостановке профессиональной карьеры и не могла принять участие в чемпионате мира в 2020 году. На данный момент Загитова находится в Казани у родителей, где готовится к сдаче выпускных школьных экзаменов.

СпортФигурное катание
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комментарии

  • Анонимно 10:50
    Это хорошая новость для, нас, поклонников Алины. Фортуна любит тебя Алиночка, пусть и дальше она тебе сопутствует!

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