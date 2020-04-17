Загитова останется действующей чемпионкой мира еще на один сезон

Международный союз конькобежцев (ISU) окончательно отменил проведение чемпионатов мира по фигурному катанию и шорт-треку.



Такое решение было принято накануне в ходе онлайн-заседания с членами союза в связи с негативными последствиями пандемии коронавируса, а также возникшими логистическими проблемами.

Таким образом, российская фигуристка Алина Загитова сохранила свой титул чемпионки мира еще на один сезон.

Напомним, олимпийская чемпионка объявила о приостановке профессиональной карьеры и не могла принять участие в чемпионате мира в 2020 году. На данный момент Загитова находится в Казани у родителей, где готовится к сдаче выпускных школьных экзаменов.