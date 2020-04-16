Ковальчук назвал легендарной команду «Ак Барса» сезона-2004/2005

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук вспомнил свои выступления за казанский «Ак Барс» в сезоне-2004/2005 годов. По его словам, тогдашняя команда в Казани была легендарной.

«Хороший был год в «Ак Барсе». Там легендарная команда была, никогда такого не будет. Хабибулин приехал не сразу. У нас там был генеральный менеджер, который выкуривал сигарету в одну затяжку. Он ко мне подошел и говорит: «Ты знаешь Ричардса и Лекавалье? Они нормальные? Сейчас, может быть, приедут к нам». Я удивился, что они могут приехать в ту Казань 2004 года, в старый дворец «Спорт сарае». На следующий день смотрю, они идут с экипировкой. Я в шоке был.

Казань — отличный город. Народ добрый, хоккей любят. К нам на раскатки полный стадион приходил. В Татарстане серьезно относятся к делу», — сказал Ковальчук в интервью на youtube-канале ныне работающего тренером вратарей в сборной России Николая Хабибулина.

Напомним, в 2004 году в НХЛ начался локаут и большинство хоккеистов приехали в российский чемпионат. Больше всех игроков из-за океана в своем составе тогда собрал «Ак Барс», в том числе Илью Ковальчука и лидеров клуба «Тампа-Бэй» Брэда Ричардса и Венсана Лекавалье.

Генеральным менеджером казанской команды в те годы был Виктор Левицкий, уволенный по итогам сезона из-за неудовлетворительных результатов. В период его работы «Ак Барс» впервые в истории стал чемпионом страны (1998 год) и выиграл бронзовые медали Континентального кубка (1999 год).

Более подробно о локаутном сезоне-2004/2005 для казанского «Ак Барса» можно почитать в материале «Реального времени».