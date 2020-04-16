«Салават Юлаев» рассматривает четырех игроков на замену Умарку

«Салават Юлаев» продолжает искать варианты усиления состава, а также для замены хоккеистов, у которых заканчиваются контракты с клубом.

Как сообщает местное СМИ, руководство уфимцев рассматривает сразу четверых игроков в качестве сменщика нападающего Линуса Умарка. Все они иностранцы, трое из которых играют в нападении. Еще один кандидат — защитник, которого пригласят, если клубу удастся пригласить сильного российского нападающего для первых двух звеньев.

Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» обнародует имя главного тренера на следующий сезон до 20 апреля.

По словам агента Александра Черных, руководство уфимцев намерено продлить контракт с защитником Павлом Коледовым. Еще один игрок обороны Михаил Пашнин, а также нападающий Александр Бурмистров ожидают разрешения ситуации с главным тренером.