«Салават Юлаев» определится с главным тренером клуба до 20 апреля

Решение о тренерском штабе «Салавата Юлаева» на следующий сезон в КХЛ будет принято до 20 апреля. Об этом в прямом эфире в «Инстаграме» сообщил хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нескольких игроков уфимского клуба.

По его словам, процесс ведения переговоров по продлению контрактов приостановлен до принятия решения по главному тренеру клуба. В руководстве «Салавата Юлаева» намерены определиться с тренерским штабом в ближайшее время. Предварительная дата — 20 апреля.

Напомним, контракт главного тренера Цулыгина с «Салаватом Юлаевым» заканчивается 30 апреля 2020 года. Руководство клуба пока не предлагало специалисту новое соглашение, несмотря на успешное выступление команды в плей-офф Кубка Гагарина.

В числе кандидатов на должность называют тренера молодежной сборной России по хоккею Игоря Ларионова.