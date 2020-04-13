СМИ рассказали о планах Apple внести изменения в дизайн смартфонов

Корпорация Apple планирует внести изменения в дизайн смартфонов, которые планирует представить осенью этого года.

Так, компания по-прежнему намерена представить новые устройства осенью, однако презентацию все же сдвинут на пару недель из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее Apple все еще рассчитывает выпустить на рынок в этом году два смартфона, которые станут наследниками iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также две более дешевые модели с меньшим набором функций. При этом все они будут оснащены модулем связи 5G.

Изменения затронут внешний вид более дорогих моделей: их дизайн будет больше напоминать планшет iPad Pro 2018 года. В частности, на экране уберут закругленные края, и он станет плоским. Помимо этого, может увеличиться размер экрана, однако точные размеры пока не известны.

Все модели получат улучшенные процессоры, их особенностью станут новые возможности для работы с приложениями «дополненной реальности».

Также корпорация готовится представить новую модель колонки HomePod, она получит более компактные габариты: примерно в два раза меньше, чем у предыдущей версии, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что конкурирующие за лидерство на цифровом рынке корпорации Apple и Google договорились о сотрудничестве. Компании договорились разработать технологию, которая позволит вычислять контактировавших с носителями нового коронавируса.

