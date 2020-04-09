Фонд поддержки дольщиков Татарстана вызвался погасить долг застройщика долгостроя в Зеленодольске

Фото: Республиканский фонд поддержки дольщиков

Фонд поддержки дольщиков Татарстана после обращения инициативной группы дольщиков и конкурсного управляющего застройщика-банкрота обратился в Арбитражный суд РТ с заявлением о намерении погасить требования кредиторов ООО «ТН-Риэлти».

В пресс-службе фонда сообщили, что погашение данных обязательств является необходимым условием для передачи дольщикам квартир в доме по ул. Проспект Строителей, д. 1.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства конкурсного управляющего назначено на 16 апреля.

Напомним, в конце 2019 года в Зеленодольске завершилось строительство проблемного дома по улице Строителей. Обманутые дольщики ждали его в течение трех лет. Речь идет о долгострое «ТН-Риэлти», который был признан банкротом в 2018 году.

Однако для оформления квартир необходимо пройти судебные процедуры и погасить установленные законом требования. Квартиры в этом доме должны получить 109 дольщиков.