СМИ: Рыжиков и еще 3 футболиста «Крыльев» не согласились на 40%-ное понижение зарплаты

Несколько футболистов «Крыльев Советов» не согласились с решением руководства самарского клуба сократить зарплаты игроков на 40% из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Sport24, в числе несогласных вратарь Сергей Рыжиков, защитники Никита Чичерин и Мехди Зеффан, а также иракский полузащитник Сафаа Хади.

У двух российских игроков, отказавшихся от понижения зарплаты, заканчиваются контракты с клубом после нынешнего сезона, и они не хотят лишиться части положенных денег. Два легионера еще обдумывают предложение руководства и, возможно, согласятся пойти на сокращение суммы оплаты.

На прошлой неделе РФС объявил о приостановке футбольных соревнований сроком до 31 мая из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим некоторые клубы пошли на сокращение зарплат футболистов до 50% от сумм, прописанных в контрактах.

Ранее в СМИ появилась информация, что только два футболиста «Уфы» согласились на понижение зарплаты во время вынужденной паузы в РПЛ.