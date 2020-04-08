«Эльдорадо» конвертирует в кэш торговые площади 28 магазинов

Распродажа на 4 миллиарда

Как выяснило «Реальное время», один из крупнейших ретейлеров бытовой техники в России «Эльдорадо» (входит в группу «М.Видео — Эльдорадо» олигарха Михаила Гуцериева) выставил на продажу площади собственных магазинов. Речь идет о 28 объектах недвижимости в разных городах России, которые сейчас находятся в собственности компании.

В Казани пока продаются площади двух магазинов — в ТЦ «XL» на Ямашева (за 200 млн рублей) и в ТЦ «Сити Центр» (за 170 млн).

Продажи идут через московскую компанию «Инвест-недвижимость», подконтрольную ПАО «М-Видео» — головному юрлицу группы. Общую стоимость всех 28 помещений, которые продает «Инвест-Недвижимость», в компании оценили более чем в 4,2 млрд рублей.

Один из крупнейших ретейлеров бытовой техники в России «Эльдорадо» входит в группу «М.Видео — Эльдорадо» олигарха Михаила Гуцериева. Фото cre.ru

«У нас не стоит задача продать в режиме ошпаренной кошки»

В самой «Инвест-недвижимости» корреспонденту «Реального времени» подтвердили намерение продать объекты — в том числе в казанских ТЦ. Это объяснили решением головной компании избавиться от «непрофильного актива» — а именно площадей собственных магазинов. Сами магазины при этом продолжат работать в прежнем режиме. Фактически, речь идет о продаже помещений как арендного бизнеса.

— Продажа связана прежде всего с тем, что мы — торгующая компания, и у нас есть ряд площадей, которые находятся в собственности. Было принято решение просто продать непрофильные активы. Магазин — это не голые стены, им нужно управлять. Для этого требуются людские и финансовые ресурсы, обслуживание объектов. Поскольку мы — компания торгующая, было принято решение от блока непрофильного актива избавиться. У нас не стоит задача продать в режиме ошпаренной кошки. Эти объекты у нас в собственности находятся более 20 лет. Так что продадим мы их на год раньше или на два-три года позже — большой разницы нет, — пояснили в компании.

В пресс-службе «Эльдорадо» официально пока не прокомментировали информацию о продаже. Как только на запрос «Реального времени» поступит ответ, мы его опубликуем. «М.Видео» тоже оставила запрос без комментариев — пока речи о продаже площадей этой сети не идет.

В условиях пандемии коронавируса магазины группы «М.Видео — Эльдорадо» перешли на формат выдачи онлайн-заказов. Фото retail-loyalty.org

Экспансия «Эльдорадо»

Как уже было сказано выше, магазины «Эльдорадо» должны продолжить работу и в условиях продажи площадей. Более того, в последние годы группа «М.Видео — Эльдорадо» расширяла сети своих магазинов под обоими брендами. Так, за 2019 год группа увеличила сеть на 97 магазинов, открыв 38 «М.Видео» и 45 «Эльдорадо» в разных регионах России. По итогам года группа объединяла 1 038 магазинов, общая торговая площадь, занятая ретейлером, выросла на 4,6% — до 1,455 млн кв. м.

«Эльдорадо» намеревалось продолжить экспансию: в ближайшие 3 года сеть планировала открыть около 100 магазинов по всей России в различных форматах — от крупных «магазинов-складов» до небольших торговых залов «Эльдорадо 600» площадью до 600 кв. м в небольших городах.

В условиях пандемии коронавируса магазины группы «М.Видео — Эльдорадо» перешли на формат выдачи онлайн-заказов. Но об изменении планов по экспансии ретейлер не сообщал.

Александр Артемьев