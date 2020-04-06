Арбитраж Татарстана признал банкротом ЖК «Молодежный»

На прошлой неделе Арбитражный суд Татарстан признал банкротом ООО «ЖК «Молодежный», связанное с группой компаний «ФОН» Анатолия Ливады. Истцом выступал Федеральный фонд защиты дольщиков.

Решение было вынесено 30 марта. Конкурсным управляющим утвержден Ильфар Сабиров. Следующее заседание по вопросу банкротства застройщика назначено на 18 марта 2021 года.

В материалах суда отмечается, что в отношении ЖК «Молодежный» уже вынесено более 10 судебных решений о взыскании на общую сумму свыше 115 млн рублей.

Обнаружено недостоверное отражение сведений в проектной декларации, застройщик не предоставлял все документы для проведения проверок. Кроме того, выявлено нецелевое расходование денег дольщиков (около 50 млн рублей).

За несколько дней до признания банкротом ООО «ЖК «Молодежный» подало иск к ООО «ФОН-Ривьера», потребовав 180 млн рублей.