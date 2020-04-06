Стоимость детского сада в «Экопарке Дубрава» могут снизить до 97 млн рублей

Выставленное на продажу здание детского сада частной сети «Бала сити», расположенного в ЖК «Экопарк «Дубрава», за год упало в цене. На сегодня оно продается за 195 млн рублей, но к концу мая стоимость объекта может достигнуть 97,5 млн.

Как следует из данных в объявлении на Avito, стоимость объекта снижается каждую неделю. На 24 февраля этого года детсад продавался за 278,6 млн рублей. На 6 апреля ценник опустился уже до 195 млн, а к 13-му числу он составит 181,1 млн.

Если покупателей не найдется, то ценник может опуститься вплоть до 13,9 млн к 5 июля.

Цена уже ниже, чем в ноябре 2019-го, когда владелец просил за него 288 млн рублей. Изначально же здание выставлялось на продажу за 316 млн рублей.

Объект принадлежит обанкротившемуся застройщику ООО «Адара» (бывшее ООО «Тандем-Д»), связанному с прогоревшим «Татфондбанком».