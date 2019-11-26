В Казани цену на детсад в «Экопарке Дубрава» снизили до 288 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Адара» (бывшее ООО «Тандем-Д») снизил цену на детский сад в ЖК «Экопарк Дубрава». Сейчас объект оценивается в 288,1 млн рублей.

Из объявления на сайте торгов по банкротству следует, что на торги выставлено здание детского сада в три этажа. Его общая площадь составляет 6 890 кв. м. Также в лот входят земельный участок и хозблок.

Напомним, что о торгах было объявлено еще в августе. Тогда детсад оценивался в 316 млн рублей. Таким образом, объект уже опустился в цене на 28 млн рублей.