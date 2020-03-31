Жителей Дербышек лишат последнего рынка?

Как выяснило «Реальное время», владелец бывшего Колхозного рынка №3 в Дербышках на Липатова, 7а решил продать недвижимость за 75 млн рублей. Собственник предлагает либо выкупить здание и землю в качестве арендного бизнеса, либо вложиться в строительство более современного торгового комплекса.

На продажу выставлены здание площадью 439 кв. м, земельный участок на 1800 кв. м и 14 торговых павильонов на 100 кв. м. Судя по кадастровой карте, площадь участка чуть меньше — 1 756 кв. м. Его кадастровая стоимость оценивается в 13,6 млн рублей.

Хозяин здания ИП Евгений Алексеев рассказал «Реальному времени», что предлагает приобрести здание и землю за 75 млн рублей. А вкладываться в перестройку он считает целесообразным пополам — 45/45 млн. Согласно проекту, новый комплекс рассчитан на 1,5 тысячи кв. метров. Якобы уже есть предварительная договоренность с якорными арендаторами, которые займут две трети площадей.

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— Это место предназначено для торговли, поэтому ее хотелось бы сохранить. Сейчас разрешение на строительство торгового центра с сохранением старого здания на подписи, — рассказал Алексеев.

Даже в нынешнем состоянии все площади рынка сданы в аренду, утверждает владелец. Он объясняет это удачным расположением — конечная остановка автобуса и ж/д станция.

Владелец пояснил, что выкупил рынок у мэрии в 2013 году. Напомним, тогда Комитет земельных и имущественных отношений выставил на торги акции ОАО «Колхозный рынок №3 Советского района Казани», оценив их в 15,5 млн рублей.

Запутанная структура

После продажи рынка сложилась запутанная структура собственности. Большая часть торговых павильонов, которых было около сотни, оказалась на муниципальной земле. Ее занимала фирма «Дерби». В 2016 году ФАС обращала внимание исполкома на то, что город не получает платы за аренду с торговцев. Служба требовала снести 90 павильонов. Этот вопрос тянулся еще несколько лет и разрешился только в 2019-м. Большую часть павильонов все же снесли.



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На муниципальной земле были сделаны несколько новых. В них могут торговать зеленью местные старушки, один развал предусмотрен под арбузы и дыни.

Пока остается торговля вокруг крытого рынка: ряд павильонов перед ним и несколько во дворе.



За прояснением ситуации с частным и муниципальным рынками «Реальное время» обратилось к председателю Комитета потребительского рынка Казани Руслану Фазылянову.

— У нас вообще по городу в реестре всего два рынка — это Московский и Центральный. Что касается Дербышек, продается не рынок, а торговые ряды — капитальное здание, но это частная собственность, и в нашу компетенцию этот вопрос не входит. По линии комитета там же, на Липатова, несколько лет назад организовали ярмарку для казанцев, чтобы они могли реализовывать товары собственного производства. Это муниципальная площадка, у нее есть оператор — «Дерби», он ее обслуживает, и эта ярмарка остается, — рассказал Фазылянов.

По его словам, ряд павильонов вдоль здания также находятся на частной территории. А значит, тоже будут реализованы. Если новый собственник не захочет заниматься торговлей, получается, Дербышки потеряют свой последний рынок, что расстраивает пожилых жителей поселка. Многие из них в целях экономии предпочитают закупаться продуктами здесь, нежели в магазинах.



«Это объект частной собственности, так же как и любой магазин. Мы никак не можем регулировать отношения его владельца», — пояснил Фазылянов.

Евгений Калашников, Василя Ширшова