Гонщик «Формулы-1» Квят хочет провести боксерский поединок

Российский пилот итальянской команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своем хобби и своих желаниях вне гоночных заездов и тренировок.



«У меня есть несколько хобби. Играю на гитаре и занимаюсь боксом, постоянно пытаюсь стать лучше. Бывает, после дерьмового дня выходишь на ринг, проводишь спарринги и забываешь обо всем.

Мои желания? Хотелось бы посетить гонку NASCAR, попасть на концерт Kings of Leon и провести любительский боксерский поединок», — сказал Квят.

Также российский гонщик объяснил, почему в свое время он выбрал гонки. По его словам, за рулем у него появляется ощущение, что что-то умеет делать лучше других.

Напомним, что Даниил Квят является уроженцем Башкортостана. Россиянин выступает в «Формуле-1» с 2014 года и за это время принял участие в около 80 гонках.