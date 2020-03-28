Казанский театр кукол опередил Большой театр по красоте здания

Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

Сервис Tvil.ru составил рейтинг самых красивых зданий театров к Всемирному дню театров, отмечавшемуся накануне. Второе место в списке занял Татарский государственный театр кукол «Экият».

Он уступил только зданию Мариинского театра в Санкт-Петербурге (33% голосов). За известный казанский театр проголосовали 24,6% пользователей, сообщает Tvil.ru.

При этом третье место занял Большой театр в Москве, за него проголосовали только 10% пользователей.

В десятке оказался и йошкар-олинский театр кукол, который разделил 5-6 места с театром драмы Омска.

Напомним, что топовый блогер-урбанист Илья Варламов регулярно включает казанский театр кукол в список 100 самых уродливых зданий России. Он сравнивает «Экият» с поместьем цыганского барона.