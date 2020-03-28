В России создали аппарат для ИВЛ нескольких человек одновременно

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создало новые аппараты искусственной вентиляции легких для двух-четырехпациентам одновременно.

Как сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, опытные образцы были созданы в течение нескольких дней. От зарубежных аналогов аппараты отличается наличием бактерицидных фильтров, обеспечивающих 99,9% защиту от бактерий и вирусов, пишет ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что в Татарстане в три раза больше аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на душу населения, чем в Италии. Так, обеспеченность ИВЛ на 100 тыс. жителей Татарстана составляет 28 аппаратов (всего их 1,1 тыс. штук), в Италии — 8 аппаратов (5 тыс. штук).