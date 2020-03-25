В Казани вынесли оправдательный приговор по делу о смертельном ЧП на производстве

Фото: на снимке - опасный станок

Верховный суд Татарстана утвердил повторный оправдательный приговор по делу совладельца компании по аренде недвижимости Станислава Рысаева. В первый раз невиновным в нарушении норм безопасности и трагедии на производстве его признали в 2018-м, но в апелляции решение было отменено. Второй приговор отказалась оспаривать даже прокуратура Татарстана.



Рысаева обвиняли в причастности к трагедии на производстве: в марте 2017-го нетрезвый рабочий, не прошедший инструктаж по технике безопасности получил смертельный удар по голове движущейся частью столярного станка, не сданного в эксплуатацию.

Приволжский райсуд Казани установил: доводы следствия расходятся с фактическими обстоятельствами дела и показаниями большинства свидетелей. А объективных доказательств, что обвиняемый имел какое-либо отношение к опасному станку и принимал погибшего на работу, нет. В отличие от показаний того самого большинства, что работал потерпевший под началом представителя московской фирмы «Экс-Лес», который после трагедии резко собрал вещи и покинул Казань.

В разговоре с «Реальным временем», оправданный назвал материалы своего дела сфальсифицированными.

Ранее в Казани оправдали экс-начальника отдела УФССП по РТ Жанну Алпарову.