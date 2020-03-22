Американский обозреватель оценил бомбардировщик Ту-160, выпускаемый в Казани

Военный обозреватель Калеб Ларсон в американском журнале The National Interest рассказал о достоинствах и недостатках казанского стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160.

Так, самолет является самым быстрым, самым большим и самым тяжелым из всех подобных самолетов в мире, однако при его создании не использовали обеспечивающие скрытность стелс-технологии, а из-за этого радары противника могут «поймать» бомбардировщик.

Ларсон сравнивает Ту-160 «Белый лебедь» с американским стратегическим бомбардировщиком Rockwell B-1 Lancer. Он отмечает, что российский бомбардировщик больше и может нести до 40 тонн бомб, в том числе и ядерные. Также скорость Ту-160 превышает скорость звука более чем в два раза.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись первого полета глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М «Игорь Сикорский».