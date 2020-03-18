«Ак Барс» не снимется с плей-офф Кубка Гагарина, если КХЛ продолжит турнир

«Ак Барс» продолжит выступать в плей-офф Кубка Гагарина, если Континентальная хоккейная лига (КХЛ) возобновит сезон. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По словам функционера, казанский клуб согласовывал свою позицию с министерством на протяжении нескольких последних дней.

При этом Леонов отметил, что, несмотря на призыв досрочно завершить нынешний сезон, в «Ак Барсе» намерены продолжить выступления в плей-офф в случае его возобновления. Ни о каком снятии с турнира на данный момент речи не идет.

Напомним, сегодня «Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой досрочно завершить плей-офф Кубка Гагарина. Президент лиги Алексей Морозов заявил, что в организации рассмотрят все варианты, в том числе и с прекращением сезона.