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«Ак Барс» не снимется с плей-офф Кубка Гагарина, если КХЛ продолжит турнир

15:44, 18.03.2020
«Ак Барс» не снимется с плей-офф Кубка Гагарина, если КХЛ продолжит турнир
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» продолжит выступать в плей-офф Кубка Гагарина, если Континентальная хоккейная лига (КХЛ) возобновит сезон. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По словам функционера, казанский клуб согласовывал свою позицию с министерством на протяжении нескольких последних дней.

При этом Леонов отметил, что, несмотря на призыв досрочно завершить нынешний сезон, в «Ак Барсе» намерены продолжить выступления в плей-офф в случае его возобновления. Ни о каком снятии с турнира на данный момент речи не идет.

Напомним, сегодня «Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой досрочно завершить плей-офф Кубка Гагарина. Президент лиги Алексей Морозов заявил, что в организации рассмотрят все варианты, в том числе и с прекращением сезона.

СпортХоккей Татарстан
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