Ford отзовет в России почти 18,5 тыс. автомобилей Mondeo и Ranger

Российское представительство Ford — ООО «Форд Соллерс Холдинг» из Набережных Челнов — отзовет 18 448 автомобилей Mondeo и Ranger.

По данным Росстандарта, отзыву подлежат 9 318 автомобилей Mondeo, проданных с марта 2015 года по декабрь 2019 года. Они могут иметь поврежденный или отсутствующий конец троса рычага переключения передач, из-за чего рычаг может не полностью перевести коробку передач в правильное положение. На отозванных машинах заменят втулки троса переключения передач и установят защитные крышки.



Также отзовут 9 130 автомобилей Ranger, реализованных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года. Известно, что надувные подушки безопасности на этих машинах содержат капсулу твердотопливного заряда, которая со временем может разорваться. На всех транспортных средствах сервисы установят модифицированные устройства для срабатывания надувной подушки безопасности водителя и пассажира.



Ранее сообщалось, что Ford Mondeo и другие модели компании покинули российский авторынок в 2019 году. Во многом на это повлияло закрытие производства легковых автомобилей в Набережных Челнах и Всеволожске. Таким образом, в Татарстане осталось только производство коммерческих авто.