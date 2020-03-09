Аэропорт «Бугульма» потратит на видеонаблюдение почти 10 млн рублей

ООО «Аэропорт «Бугульма» заказал комплексное оснащение системой интеллектуального видеонаблюдения. Начальная стоимость контракта составляет 9,7 млн рублей.

Кроме видеонаблюдения предполагается установить в аэропорту систему распознавания лиц, следует из материалов тендера.

Заявки принимаются с 28 февраля по 6 марта. Аукцион назначен на 12 марта, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Система должна быть готова в течение 30 рабочих дней после подписания договора, предназначается она для повышения уровня оперативности спецслужб, обеспечения оперативной деятельности, «выявления персон, в отношении которых необходимо применение процедур обеспечения безопасности» и для других целей. Система должна распознавать номера автомобилей, в том числе — с иностранным регистрационными знаками. В составе системы будет видеосервер, мониторы, две рабочие станции, около 20 видеокамер.