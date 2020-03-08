«Рубин» — «Крылья Советов»: Зурико и Кварацхелия выйдут в основе, Рыжиков остался в запасе

Стали известны составы команд на матч 21-го тура между «Рубином» и «Крыльями Советов», который состоится в Казани.

В составе казанского клуба произошло лишь одно изменение по сравнению с игрой против «Тамбова». С первых минут на поле вместо Оливера Абильдгора появится Зурико Давиташвили. В старте также сыграют Дарко Йевтич, Хвича Кварацхелия и Иван Игнатьев.

У «Крыльев Советов» тоже лишь одно изменение в отличие от матча 20-го тура с «Оренбургом». Вместо дисквалифицированного Срджана Мияйловича сегодня сыграет Александр Анюков. Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков вновь начнет игру на скамейке запасных.

Начало встречи в 14:00 по мск.