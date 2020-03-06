Сергей Рыжиков: «С Бердыевым и Кафановым не общаюсь. Так получилось»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков заявил, что не общается с экс-тренерами «Рубина» Курбаном Бердыевым и Виталием Кафановым, под руководством которых он дважды становился чемпионом России.

— Вы имели непосредственное отношение к чемпионскому «Рубину». Дважды брали золото РПЛ, побеждали «Барселону» с Лионелем Месси.

— Нынешний «Рубин» с тем «Рубином» сложно сравнивать. В те годы в команде собрались большие звезды. Тренером был Курбан Бекиевич Бердыев, со своим видением футбола. Чтобы вернуться на тот уровень, придется пройти большой путь.

— Связь с «Рубином» поддерживаете?

— По большому счету, нет. Иногда созваниваюсь с Олегом Кузьминым, который теперь входит в тренерский штаб, еще с парой человек.

— С Бердыевым общаетесь?

— Нет. Как и с Виталием Кафановым (многолетний тренер вратарей «Рубина», который с 2019 года трудится в «Ростове», — прим. ред.). Благодарен им за всё. Но вот так получилось, — сказал Рыжиков.

Напомним, в воскресенье, 8 марта, «Крылья Советов» сыграют в Казани против «Рубина». Ранее о подготовке к этому матчу рассказал главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.