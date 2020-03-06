Сергей Рыжиков: «С Бердыевым и Кафановым не общаюсь. Так получилось»
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков заявил, что не общается с экс-тренерами «Рубина» Курбаном Бердыевым и Виталием Кафановым, под руководством которых он дважды становился чемпионом России.
— Вы имели непосредственное отношение к чемпионскому «Рубину». Дважды брали золото РПЛ, побеждали «Барселону» с Лионелем Месси.
— Нынешний «Рубин» с тем «Рубином» сложно сравнивать. В те годы в команде собрались большие звезды. Тренером был Курбан Бекиевич Бердыев, со своим видением футбола. Чтобы вернуться на тот уровень, придется пройти большой путь.
— Связь с «Рубином» поддерживаете?
— По большому счету, нет. Иногда созваниваюсь с Олегом Кузьминым, который теперь входит в тренерский штаб, еще с парой человек.
— С Бердыевым общаетесь?
— Нет. Как и с Виталием Кафановым (многолетний тренер вратарей «Рубина», который с 2019 года трудится в «Ростове», — прим. ред.). Благодарен им за всё. Но вот так получилось, — сказал Рыжиков.
Напомним, в воскресенье, 8 марта, «Крылья Советов» сыграют в Казани против «Рубина». Ранее о подготовке к этому матчу рассказал главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.СпортФутбол Татарстан
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