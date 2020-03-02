Китай обвинили в использовании принудительного труда уйгуров на заводах Apple, Zara и Mercedes-Benz

Эксперты считают, что власти Китая заставляют уйгуров работать на предприятиях, которые производят продукцию для 83 известных брендов. В их числе Apple, Google, Microsoft, Adidas, Nike, H&M, Uniqlo, Zara, Mercedes-Benz и Volkswagen.

В 2017—2019 годах по меньшей мере 80 тысяч уйгуров были вывезены из Синьцзяна для работы на фабриках, следует из доклада Австралийского института стратегической политики (ASPI). Его аналитики работали с открытыми данными, снимками из космоса и другими материалами, передает «Медуза».

Утверждается, что китайские власти принудительно собирали представителей уйгурской народности на 27 фабриках. Производимая там продукция продавалась крупнейшим компаниям мира.

Напомним, что уйгуры — это проживающий на севере Китая тюркский народ. Последнее время общественники и СМИ регулярно сообщают о давлении властей КНР на представителей народности. Якобы их помещают в трудовые лагеря и заставляют отказаться от ислама, традиционной для уйгуров религии.

В декабре 2019 года Верховный суд Татарстана признал законным отказ МВД предоставить убежище братьям Шахидяру и Шахризату Шавкатам. Они учились в КФУ, однако были отчислены и просили оставить их в Татарстане, но не получили политубежища.