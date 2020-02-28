Рустам Минниханов наградил Азата Бикмурзина высшей государственной наградой РТ
Сегодня перед началом заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» Рустам Минниханов наградил экс-руководителя «Нижнекамскнефтехима» медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награду за трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу со словами «у меня есть приятная миссия» президент республики вручил лично.
Напомним, у руля промышленного нефтехимического гиганта Азат Бикмурзин стоял с 2014 до 2020 года. О своем желании уйти с поста генерального директора он объявил накануне на заседании совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Решение акционеры поддержали единогласно. Новым руководителем назначен Айрат Сафин, ранее возглавлявший завод этилена «Казаньоргсинтеза».
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