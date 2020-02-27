«Динамо-Казань» в 1/4 финала Суперлиги сыграет с московским «Динамо»

Определился соперник «Динамо-Казань» по четвертьфинальному матчу Российской суперлиги по хоккею с мячом.

В 1/4 финала команда Ильяса Хандаева сыграет против московского «Динамо». Это стало известно после поражения москвичей от ульяновской «Волги» (4:5).

В серии до двух побед казанцы начнут первый матч дома.

Игра на стадионе «Ракета» состоится 3 марта в 19.00 по мск. Ответные встречи пройдут в Москве 6 и, если понадобится, 7 марта.

За тур до окончания чемпионата «Динамо-Казань» занимает 5 строчку турнирной таблицы.