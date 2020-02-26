«Тинькофф Банк» официально стал титульным спонсором РПЛ

«Тинькофф Банк» официально стал титульным партнером Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает официальный сайт лиги.

Соглашение подписано сроком на сезоны 2019—2020, 2020—2021 и 2021—2022 годов. С февраля 2020 года РПЛ будет именоваться «Тинькофф Российская Премьер-Лига».

«В рамках соглашения «Тинькофф» станет титульным спонсором Российской премьер-лиги. Бренд «Тинькофф» будет интегрирован в различные спонсорские форматы в ТВ-трансляциях, на стадионах, где будут проводиться матчи РПЛ, на digital-площадках и др.», — говорится в заявлении РПЛ.

О деталях контракта дополнительно рассказал журналист Сергей Егоров, раскрыв финансовую сторону договора. «Применительно к контракту «Тинькофф Банка» и РПЛ на футбольном рынке говорят о сумме 300 миллионов рублей», — написал он в своем телеграм-канале.



Отметим, что у чемпионата России по футболу не было титульного спонсора с сезона 2017/2018, когда таковым был «Росгосстрах».