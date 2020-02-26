Матч «Рубина» против «Тамбова» вновь доверили Еськову, «Краснодар» — «Уфа» — обслужит Васильев

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем официальном сайте судейские назначения на 20-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игру между «Тамбовым» и «Рубином» в Нижнем Новгороде обслужит бригада во главе с Алексеем Еськовым. Примечательно, что он работал на матче между этими командами в первом круге РПЛ.

Главную встречу 20-го тура «Динамо» — «Спартак» доверили Сергею Карасеву, а игру «Уфы» в Краснодаре обслужит судейская команда со Станиславом Васильевым.

Ранее стало известно, что на всех оставшихся матчах чемпионата России будет использоваться система видеоповторов VAR.

28 февраля



«Крылья Советов» — «Оренбург». Судья — Виталий Мешков, ВАР — Михаил Вилков.



29 февраля



ЦСКА — «Урал». Судья — Павел Кукуян, ВАР — Николай Волошин.



«Динамо» — «Спартак». Судья — Сергей Карасев, ВАР — Василий Казарцев.



«Зенит» — «Локомотив». Судья — Евгений Турбин, ВАР — Сергей Иванов.



«Ахмат» — «Ростов». Судья — Сергей Лапочкин, ВАР — Алексей Сухой.



1 марта



«Тамбов» — «Рубин». Судья — Алексей Еськов, ВАР — Кирилл Левников.



«Краснодар» — «Уфа». Судья — Станислав Васильев, ВАР — Алексей Матюнин.



«Сочи» — «Арсенал». Судья — Владислав Безбородов, ВАР — Виталий Мешков.