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Матч «Рубина» против «Тамбова» вновь доверили Еськову, «Краснодар» — «Уфа» — обслужит Васильев

13:54, 26.02.2020
Матч «Рубина» против «Тамбова» вновь доверили Еськову, «Краснодар» — «Уфа» — обслужит Васильев
Фото: premierliga.ru

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем официальном сайте судейские назначения на 20-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игру между «Тамбовым» и «Рубином» в Нижнем Новгороде обслужит бригада во главе с Алексеем Еськовым. Примечательно, что он работал на матче между этими командами в первом круге РПЛ.

Главную встречу 20-го тура «Динамо» — «Спартак» доверили Сергею Карасеву, а игру «Уфы» в Краснодаре обслужит судейская команда со Станиславом Васильевым.

Ранее стало известно, что на всех оставшихся матчах чемпионата России будет использоваться система видеоповторов VAR.

28 февраля

«Крылья Советов» — «Оренбург». Судья — Виталий Мешков, ВАР — Михаил Вилков.

29 февраля

ЦСКА — «Урал». Судья — Павел Кукуян, ВАР — Николай Волошин.

«Динамо» — «Спартак». Судья — Сергей Карасев, ВАР — Василий Казарцев.

«Зенит» — «Локомотив». Судья — Евгений Турбин, ВАР — Сергей Иванов.

«Ахмат» — «Ростов». Судья — Сергей Лапочкин, ВАР — Алексей Сухой.

1 марта

«Тамбов» — «Рубин». Судья — Алексей Еськов, ВАР — Кирилл Левников.

«Краснодар» — «Уфа». Судья — Станислав Васильев, ВАР — Алексей Матюнин.

«Сочи» — «Арсенал». Судья — Владислав Безбородов, ВАР — Виталий Мешков.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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