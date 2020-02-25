Стартап, помогающий смотреть видео в YouTube и TikTok, оценили в $1 млрд

Сервис HeadSpin сообщил, что после очередного раунда финансирования, в котором он привлек $60 млн, его оценка превысила $1 млрд.

HeadSpin позволяет компаниям проверять работу их сервисов и приложений в различных условиях и обстановке, например, в аэропортах. Также именно благодаря ему видео в YouTube и TikTok воспроизводится без проблем. Даннной технологией пользуются в том числе Microsoft, Uber и Airbnb, пишет Forbes USA.

Ранее сообщалось, что в 2019 году россияне впервые потратили на мобильные приложения более $1 млрд. Приложение TikTok показало самый быстрый рост по количеству времени, которое пользователи проводят в приложении — 860%.