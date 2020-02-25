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Интернет-газета «Реальное время» осталась в тройке самых цитируемых изданий Татарстана

18:27, 25.02.2020
Интернет-газета «Реальное время» осталась в тройке самых цитируемых изданий Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

По итогам 2019 года интернет-газета «Реальное время» осталась на третьем месте самых цитируемых изданий Татарстана по версии компании «Медиалогия». Индекс цитирования издания составил 137,73.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.

Напомним, количество уникальных посетителей интернет-газеты «Реальное время» за 2019 год, по данным «Яндекс.Метрики», составило 10,1 миллиона.

ТехнологииМедиа Татарстан
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