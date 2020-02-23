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«Ак Барс» победил «Динамо», отыгравшись с 1:3

19:40, 23.02.2020
«Ак Барс» победил «Динамо», отыгравшись с 1:3
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» дома одержал волевую победу над минским «Динамо» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В третьем периоде казанцы уступали 1:3, после чего забросили три шайбы подряд. Победную шайбу забросил Данис Зарипов.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 25 февраля против «Салавата Юлаева»

«Ак Барс» «Динамо» Минск 5:4 (0:0, 1:2, 4:2)

0:1 Принс (22:58)

1:1 Педан (Викстранд, Азеведо, 34:14)

1:2 Костицын А. (Стефанович, 37:20)

1:3 Павлович (Костицын А., Ковыршин, 42:27, 5x4)

2:3 Глухов (Лямкин, 47:07)

3:3 Петров (Азеведо, 51:15)

4:3 Тихонов (Галимов А., 53:04)

4:4 Принс (Спунер, 56:53, 4x5)

5:4 Зарипов (Яруллин, Галиев, 57:28, 5x4)

Казань. «Татнефть Арена». 8009 зрителей

СпортХоккей Татарстан
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