«Ак Барс» победил «Динамо», отыгравшись с 1:3
Казанский «Ак Барс» дома одержал волевую победу над минским «Динамо» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В третьем периоде казанцы уступали 1:3, после чего забросили три шайбы подряд. Победную шайбу забросил Данис Зарипов.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 25 февраля против «Салавата Юлаева»
«Ак Барс» «Динамо» Минск 5:4 (0:0, 1:2, 4:2)
0:1 Принс (22:58)
1:1 Педан (Викстранд, Азеведо, 34:14)
1:2 Костицын А. (Стефанович, 37:20)
1:3 Павлович (Костицын А., Ковыршин, 42:27, 5x4)
2:3 Глухов (Лямкин, 47:07)
3:3 Петров (Азеведо, 51:15)
4:3 Тихонов (Галимов А., 53:04)
4:4 Принс (Спунер, 56:53, 4x5)
5:4 Зарипов (Яруллин, Галиев, 57:28, 5x4)
Казань. «Татнефть Арена». 8009 зрителейСпортХоккей Татарстан
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