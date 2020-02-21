Путин назначил новых судей в Татарстане
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане.
Так, Ленар Салахов стал председателем Нижнекамского городского суда, Марсель Ахметшин — зампредседателя Ново-Савиновского суда Казани.
Судьями Верховного суда Татарстана назначены Денис Куляпин, Булат Шамсутдинов и Сергей Трошин. Судьей Арбитражного суда Татарстана стала Гюзель Мурзаханова.
Ранее Путин увеличил количество мировых судей в Татарстане.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым