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Путин назначил новых судей в Татарстане

15:56, 21.02.2020
Путин назначил новых судей в Татарстане
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане.

Так, Ленар Салахов стал председателем Нижнекамского городского суда, Марсель Ахметшин — зампредседателя Ново-Савиновского суда Казани.

Судьями Верховного суда Татарстана назначены Денис Куляпин, Булат Шамсутдинов и Сергей Трошин. Судьей Арбитражного суда Татарстана стала Гюзель Мурзаханова.

Ранее Путин увеличил количество мировых судей в Татарстане.

ОбществоВласть Татарстан
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