В Татарстане стало больше мировых судей

Президент РФ Владимир Путин увеличил количество мировых судей в Татарстане. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, число мировых судей увеличено с 188 до 190. Увеличилось и количество судебных участков.

Ранее в Татарстане заговорили о перегруженности мировых судей. В месяц судьи рассматривают до 800 дел. Это приводит к высокой текучке кадров в мировых судах: за 9 месяцев 2019 года там сменилось 23% сотрудников.