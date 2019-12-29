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В Татарстане стало больше мировых судей

11:25, 29.12.2019
В Татарстане стало больше мировых судей
Фото: realnoevremya.ru

Президент РФ Владимир Путин увеличил количество мировых судей в Татарстане. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, число мировых судей увеличено с 188 до 190. Увеличилось и количество судебных участков.

Ранее в Татарстане заговорили о перегруженности мировых судей. В месяц судьи рассматривают до 800 дел. Это приводит к высокой текучке кадров в мировых судах: за 9 месяцев 2019 года там сменилось 23% сотрудников.

Общество Татарстан
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