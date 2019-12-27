Егоров покинул пост главы департамента судейства и инспектирования РФС

Александр Егоров больше не будет занимать пост главы департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ). Об этом заявил сам функционер.

«Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа и не все задуманное получилось реализовать.

Уверен, что судейская реформа будет успешной и мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие», — заявил Егоров.

Отметим, что утвержденная исполкомом РФС реформа судейства предполагает разделение ДСИ на два департамента — судейства и инспектирования.

Пост главы департамента судейства и инспектирования Егоров занимал с мая 2018 года.