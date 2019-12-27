Егоров покинул пост главы департамента судейства и инспектирования РФС
Александр Егоров больше не будет занимать пост главы департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ). Об этом заявил сам функционер.
«Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа и не все задуманное получилось реализовать.
Уверен, что судейская реформа будет успешной и мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие», — заявил Егоров.
Отметим, что утвержденная исполкомом РФС реформа судейства предполагает разделение ДСИ на два департамента — судейства и инспектирования.
Пост главы департамента судейства и инспектирования Егоров занимал с мая 2018 года.СпортФутбол
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