Российский хоккеист НХЛ назвал Тарасова «недалеким». Футболиста поддержал Губерниев

Российский хоккеист клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров назвал футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова «недалеким».

Это ответил так на вопрос о миллионе человек, смотревших финал МЧМ-2011 года по «Матч ТВ» вместо нынешнего, который показывал Первый канал.

«Я думаю, что Россия — спортивная страна, но у нас также есть и недалекие люди, которые не знают имен игроков, выступающих в НХЛ. Какие-то там футболисты смотрели финал 2011 года. Например, Тарасов. Но он и так недалекий (смеется)», — сказал Задоров.

Футболиста поддержал комментатор Дмитрий Губерниев, назвавший хоккеиста «истинным чудаком на букву М».

«Интересно, хоккеист Задоров, называющий футболиста Тарасова недалеким... Он знает о корпоративной (спортивной) солидарности? Если нет, то, думаю, Задоров истинный чудак на букву М. Хоть и играет не тут, а там», — написал Губерниев в «Телеграме».