Защитник «Салавата» Ларсен назвал стиль управления Цулыгина европейским

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен оценил работу главного тренера Николая Цулыгина у руля уфимского клуба.

— В этом сезоне «Салават Юлаев» не критикует только ленивый. Команда играет нестабильно, чередует победы с поражениями, обладая сильным составом, занимает явно не то место, на которое рассчитывали уфимские болельщики перед стартом чемпионата. Как вы относитесь к такой критике?

— Я ее понимаю. Здорово, что люди к нам неравнодушны. Уфа — большой хоккейный город. Множество людей переживает за нас — это дорогого стоит. Здесь каждый человек любит и понимает хоккей, мне даже нечего добавить. Я согласен с вами: сезон у нас проходит не так, как хотелось бы. Порой это напоминает качели: вверх-вниз. Почему? Если бы я знал ответ на этот вопрос... В то же время могу сказать: мы всегда понимаем, что делаем. Когда мы собираемся и играем друг за друга — становимся серьезным соперником для любого.

— Может быть, это тренерская проблема?

— Нет, я так не считаю. Несмотря на то, что Николай Цулыгин еще молод, я действительно считаю его хорошим специалистом.

— Как вам работается с Цулыгиным?

— За годы в Уфе я понял, что он хороший человек. Мне нравится его отношение к работе, стремление дать хоккеисту возможность поверить в себя. Я встречал российских тренеров, которые были очень жесткими по отношению к игрокам. Николай старается делать так, чтобы команда двигалась вперед не с помощью его крика, а иначе. Это европейский стиль управления, и мне он нравится, считаю его правильным, — заявил Ларсен в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Салавата» намерено уволить Цулыгина, если клуб не завоюет медали по итогам нынешнего сезона.