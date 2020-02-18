Защитник «Салавата» Ларсен назвал стиль управления Цулыгина европейским
Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен оценил работу главного тренера Николая Цулыгина у руля уфимского клуба.
— В этом сезоне «Салават Юлаев» не критикует только ленивый. Команда играет нестабильно, чередует победы с поражениями, обладая сильным составом, занимает явно не то место, на которое рассчитывали уфимские болельщики перед стартом чемпионата. Как вы относитесь к такой критике?
— Я ее понимаю. Здорово, что люди к нам неравнодушны. Уфа — большой хоккейный город. Множество людей переживает за нас — это дорогого стоит. Здесь каждый человек любит и понимает хоккей, мне даже нечего добавить. Я согласен с вами: сезон у нас проходит не так, как хотелось бы. Порой это напоминает качели: вверх-вниз. Почему? Если бы я знал ответ на этот вопрос... В то же время могу сказать: мы всегда понимаем, что делаем. Когда мы собираемся и играем друг за друга — становимся серьезным соперником для любого.
— Может быть, это тренерская проблема?
— Нет, я так не считаю. Несмотря на то, что Николай Цулыгин еще молод, я действительно считаю его хорошим специалистом.
— Как вам работается с Цулыгиным?
— За годы в Уфе я понял, что он хороший человек. Мне нравится его отношение к работе, стремление дать хоккеисту возможность поверить в себя. Я встречал российских тренеров, которые были очень жесткими по отношению к игрокам. Николай старается делать так, чтобы команда двигалась вперед не с помощью его крика, а иначе. Это европейский стиль управления, и мне он нравится, считаю его правильным, — заявил Ларсен в интервью официальному сайту КХЛ.
Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Салавата» намерено уволить Цулыгина, если клуб не завоюет медали по итогам нынешнего сезона.СпортХоккей Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым