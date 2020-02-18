В Уфе у сотрудницы опеки конфисковали Audi Q7, который она приобрела на неизвестные доходы

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В Уфе у сотрудницы отдела опеки и попечительства местной администрации изъяли в доход государства автомобиль Audi Q7, который она приобрела на неподтвержденные доходы.

Как сообщает прокуратура Башкирии, в 2017—2018 годы семья сотрудницы отдела опеки и попечительства администрации за 2017—2018 годы приобрела квартиру в строящемся доме в Уфе, а также автомобили Audi Q7 и MAZDA СХ-5 на общую сумму более 9 млн рублей. Это значительно превышало официальный доход супругов.

Женщина уверяла, что смогла приобрести все благодаря помощи родственников. Однако прокуратура обратилась в суд. По результатам рассмотрения дела суд принял решение об изъятии в доход государства иномарки Audi Q7, законность приобретения которой не доказана, передает ведомство.

Решение суда не вступило в законную силу.



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