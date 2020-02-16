Казанская компания демонтирует медиафасад в Перми после конфликта с мэрией

ООО «Цифровая наружная реклама», зарегистрированное в Казани, начало добровольный демонтаж медиафасада с крупного торгового центра «Айсберг» в Перми. Полностью убрать конструкцию планируется до 29 февраля, говорится в письме компании в мэрию города.

Компания получила разрешение на этот медиафасад в апреле 2018, однако позже разрешение было отозвано. В мэрии заявили, что рекламная конструкция не соответствует понятию медиафасада. Собственнику было также выдано предписание о демонтаже конструкции.

«Цифровая наружная реклама» попыталась оспорить предписание в арбитражном суде, однако не добилась успеха, пишет «Коммерсант».

ООО «Цифровая наружная реклама» принадлежит предпринимательнице Лилии Ахмадеевой, ее компаниям также принадлежат медиафасады в Казани и Сочи. За 2018 год компания зафиксировала 95 млн рублей выручки и прибыль в 5,8 млн рублей.